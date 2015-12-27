Сделавший Корбану медзаключение руководитель института Амосова находится под следствием - Портнов

Об этом на своей странице в соцсети написал украинский политик и бывший заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

«После моего вчерашнего материала о том, что судья до делу Геннадия Корбана находится в прямой зависимости от правящей власти, оказалось, что в этом же статусе находится и исполняющий обязанности директора института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова (Василий Лазоришинец - УНИАН), который сделал письменное заключение о том, что можно осуществлять процессуальные действия сразу после операции на сердце», - говорится в сообщении.

Читайте такжеСуд постановил задержать Корбана и доставить в Днепровский суд к 15:00

Он подчеркивает, что руководитель этого института находится под следствием и является фигурантом нескольких коррупционных скандалов.

«Таким образом, Корбана судит почти уволенный за нарушение присяги судья на основании выводов почти подсудимого менеджмента медицинского института», - отметил Портнов.

Как известно, Лазоришинец является фигурантом ряда коррупционных скандалов, связанных с тендерными закупками. Кроме того, семья Лазоришинца владеет частной клиникой, аптекой и столовой на территории Института Амосова.

Коррупционную славу Лазоришинцу принес 2-миллионный тендер Минздрава по лекарствам для ВИЧ-инфицированных, а также медицинские госзакупки прошлых лет: препарата «Тамифлю» во время так называемой «эпидемии свиного гриппа» и машин скорой помощи «Опель Комбо».