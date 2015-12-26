Защита Корбана заявляет о подлоге документов в Днепровском суде

Адвокат лидера УКРОПа Геннадия Корбана заявляет о служебном подлоге документов в Днепровском суде. Об этом говорится на странице партии в Facebook.

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Сообщается, что согласно постановлению Днепровского райсуда Киева от 26 декабря 2015 года, было удовлетворено якобы ходатайство адвоката Оксаны Томчук и обязан следователь в особенно важных делах Недилько обеспечить проведение неотложного судебно-медицинского обследования подозреваемого Геннадия Корбана.

"Я хочу сделать заявление, что имеет место служебный подлог, поскольку мной не заявлялось подобное ходатайство. Я заявляла ходатайство приостановить рассмотрение дела до момента осуществления уже назначенной, начатой еще вчера судебно-медицинской экспертизы. Это зафиксировано на видео", – сказала Оксана Томчук.

Напомним, суд постановил принудительно доставить Геннадия Корбана на заседание 26 декабря на 14.00. В суде политик, которого забрали из палаты стационара, пробыл почти пять часов. Потом ему стало плохо. Скорая в сопровождении СБУ доставила Корбана в больницу Института Амосова.