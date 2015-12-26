Корбана привезли в больницу Института Амосова в сопровождении СБУ

Лидера партии УКРОП Геннадия Корбана привезли из Днепровского райсуда Киева в больницу Института Амосова. Об этом сообщает ТСН.ua.

Читайте такжеВрачи, которые разрешили вывезти Корбана под капельницей в суд, совершили преступление - адвокат

В свою очередь пресс-секретарь УКРОПа Евгения Кравчук отметила, что Корбана транспортировали в больницу в сопровождении нескольких микроавтобусов с сотрудниками СБУ.

Как сообщалось, сегодня во время заседания лидеру УКРОПа стало плохо. Врач скорой помощи, который находится рядом с Геннадием Корбаном, заявил, что ему необходимы реанимационные действия. Однако машину скорой, куда забрали политика, не выпускали с территории суда Днепровского района.

Напомним, суд постановил принудительно доставить Геннадия Корбана на заседание на 14.00. В суде политик, которого забрали из палаты стационара, пробыл почти пять часов.