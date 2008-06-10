Ющенко остановил распоряжения Кабмина об смене состава НКРС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 10 июня остановил действие ряда распоряжений правительства от 28 мая относительно изменения состава Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Украины.

В документе, размещенном на официальном сайте главы государства, речь идет о том, что эти акты (распоряжения №744-р, №745-р, №746-р, №747-р, №756-р, №757-р, №758-р, №759-р, №760-р, №761-р, №762-р и №763-р) приняты Кабмином вопреки Конституции Украины

В Указе отмечается, что председателя и членов НКРС - органа, к компетенции которого отнесено регулирование естественных монополий в сфере связи, по статье 20 Закона Украины «О телекоммуникациях» назначает по представлению премьер-министра Украины на должности и прекращает их полномочия в этих должностях Президент Украины.

”Издав названные распоряжения, Кабинет Министров Украины вышел за рамки полномочий, определенных для него Конституцией и законами Украины, чем нарушил вышеупомянутые нормы Конституции Украины, а также требования положений части второй статьи 6, части второй статьи 19 и части третьей статьи 113 Основного Закона государства, которые обязывают Кабинет Министров Украины руководствоваться в своей деятельности Конституцией и законами Украины, а также действовать на основании и предусмотренными ими способами”, - говорится в документе.

Вместе с этим Президент обратился в Конституционный Суд Украины для решения вопроса о конституционности указанных актов Кабинета министров Украины.

Как сообщал УНИАН, 28 мая 2008 Кабмин принял распоряжение №744-р об освобождении Владимира ЗВЕРЕВА от должности председателя НКРС и №745-р об освобождении Сергея КОЛОБОВА от должности члена НКРС, №746-р о назначении С.КОЛОБОВА председателем НКРС, №747-р о назначении В.ЗВЕРЕВА членом НКРС, №756-759 - об освобождении Людмилы ЕЖОВОЙ, Виктора МАЗУРА, Надежда КОСТРИБЫ, Ольга ФИЛИПОВОЙ от должностей членов НКРС, №760 – 763 - о назначении Людмилы АРТЮШЕНКО, Сергея МИРНОГО, Александра СТЕПАНОВА, Анатолия ТЫЧИНСКОГО членами НКРС.