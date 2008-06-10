Бригинец: блок Литвина в Киевсовете стал девочкой по вызову

Депутат Киевсовета Александр БРИГИНЕЦ расценивает голосование по утверждению повестки дня, предложенной Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ, как формирование ситуативного промэрского большинства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.БРИГИНЕЦ сказал в интервью журналистам после того как за вышеупомянутый проект решения проголосовал 61 депутат горсовета.

«Я не знаю, насколько это большинство будет постоянным, поскольку, возможно, оно было создано под выборы секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО. Возможно, будет «разбор полетов» в каком-то из блоков – или Катеринчука, или Литвина», - сказал он.

А.БРИГИНЕЦ отметил, что сегодня в Киевсовете можно наблюдать, как «бесславно закончилась карьера Николая КАТЕРИНЧУКА и его фракции».

Говоря о фракции Блока Литвина, из которой один депутат также голосовал за предложенную мэром повестку дня, А.БРИГИНЕЦ считает, что эта сила «взяла на себя функцию «девочки по вызову», поскольку, по его мнению, этот блок будет давать Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ ровно столько голосов, сколько нужно для поддержки промэрских проектов решений, однако официально будет оставаться в оппозиции.

«То есть это та позиция, которую в прошлом Киевсовете избрала фракция «Наша Украина». То есть формально они были в оппозиции, а по сути давали необходимое количество голосов Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ», - сказал А.БРИГИНЕЦ.

В то же время он высказал мнение, что «Владимир ЛИТВИН сегодня еще не может полностью продаться Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ в связи с тем, что у него есть большие амбиции в Верховной Раде».

Как сообщал УНИАН, сегодня 61 депутат Киевсовета поддержал повестку дня заседания совета, которая была предложена фракцией Блока Черновецкого, и предусматривала рассмотрение вопроса об избрании секретаря Киевсовета.

В частности, из Блока Черновецкого проект поддержали 43 депутата, от ГАК – 8 депутатов, Партии регионов – 6, Блока Катеринчука – 3, Блока Литвина – 1.

Также был засчитан голос Киевского городского председателя.

Перед этим первый номер в избирательном списке Блока Литвина на выборах в Киевсовет, председатель Шевченковской райгосадминистрации столицы Виктор ПИЛИПИШИН заявлял, что фракция Блока Литвина не собирается поддерживать кандидатуру Блока Черновецкого Олеся ДОВГОГО на должность секретаря совета.