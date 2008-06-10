Заложников Катеринчука вызволяли с милицией и пожарными

"Заложников" Катеринчука - депутатов Киевсовета от одноименного блока из кабинета муниципалитета, в котором их заперли, вызволяли с милицией и пожарными. Об этом заявил мэр Киева Леонид Черновецкий, пишет Украинская правда.

"Хочу предупредить, что у нас есть дикий случай, когда депутат Верховной Рады, это блок Катеринчука, в своем собственном помещении закрыл своих депутатов, - заявил мэр присутствовавшим в зале 107-ми депутатам из 120 положенных. - Там сейчас работает милиция. Ну, что-то они там не договорились и никак не могут из этого помещения выйти", - сообщил Черновецкий.

"Это новелла, я считаю, что она будет оценена", - сказал мэр, добавив: "Там сейчас находится милиция и пожарники, и все кто угодно". По просьбе Черновецкого в заседании был объявлен перерыв до выяснения обстоятельств "акции освобождения".

"Поскольку это дикий случай и в политической практике такого еще не было. Я желаю им выбраться из помещения живыми и здоровыми, и надеюсь, что их никто не бьет и ничего не делает ", - сказал мэр.

Вместе с тем он не дал слово представительнице БЮТ Татьяне Мелеховой, которая хотела выступить.