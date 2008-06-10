В Киевсовете создали 6 фракций: фракции Катеринчука нет

В Киевсовете официально объявлено о создании 6 фракций. Фракция Блока Катеринчука не создана.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно повестке дня, представители политических сил сделали сообщение на этом заседании о создании своих фракций.

Так, в состав Блока Леонида Черновецкого вошли 43 депутата и эту фракцию возглавили Денис КОМАРНИЦКИЙ и Алла ШЛАПАК.

Во фракцию БЮТ вошли 32 депутата, лидером избран Александр ЗИНЧЕНКО.

Во фракцию Блока Виталия Кличко вошло 15 депутатов, лидером фракции стал Виталий КЛИЧКО.

Во фракцию Блока Литвина вошли 10 из 11 депутатов, лидером избран Валерий МОШЕНСКИЙ.

8 депутатов вошли во фракцию ГАК, которую возглавил Александр ПАБАТ.

Членами фракции Партии регионов стали 6 депутатов, ее возглавил Александр ОМЕЛЬЯНЕНКО.

В то же время, поскольку заявление от Блока Катеринчука о создании фракции в Киевсовете подписали только три депутата, а согласно регламенту во фракцию или депутатскую группу должно входить не меньше 5 человек, то юридически фракции Блока Катеринчука не существует.