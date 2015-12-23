Проблемы с принятием бюджета возникают из-за того, что его поздно внесли в Раду - Гройсман

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман.

"Состоянием на сегодня мы продолжаем искать компромиссы относительно бюджета на 2016 год. Эта работа продолжается последнюю неделю почти круглосуточно", - отметил спикер парламента.

По словам Гройсмана, опоздание с внесением проекта бюджета привело к тому, что депутаты вынуждены выполнять за неделю работу, которую должны выполнить за три месяца. "Я благодарен коллегам - народным депутатам за ту действительно профессиональную и чрезвычайно кропотливую работу над анализом бюджетных предложений правительства, которая сегодня выполняется в стенах украинского парламента", - сказал Гройсман.

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При этом он отметил, что подходит момент, "когда нам придется принимать окончательное решение - сможем ли мы все же войти в 2016 год с бюджетом".

Станом на сьогодні ми продовжуємо шукати компроміси щодо бюджету на 2016 рік. Ця робота триває останній тиждень майже ц... Posted by Volodymyr Groysman on Wednesday, December 23, 2015

Как сообщал УНИАН, правительство Украины готово работать с Верховной Радой по вопросам проекта государственного бюджета и всех сопутствующих законопроектов вплоть до 31 декабря. При этом Яценюк подчеркнул, что если бюджет не будет принят до 31 декабря, заседание парламента состоится 31 декабря с Санта Клаусом.