Яценюк угрожает нардепам Санта Клаусом и голосованием за бюджет 31 декабря

Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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"Бюджет должен быть принят, все законы о доходной и расходной части должны быть приняты, все компромиссы мы нашли, а это означает, что если надо будет народным депутатам отмечать Новый год в стенах Верховной Рады, так оно и будет, там и будем отмечать – вместе с правительством, - сказал он. - Мы найдем возможность, чтобы члены парламента поддержали страну, в первую очередь".

При этом Яценюк подчеркнул, что если бюджет не будет принят до 31 декабря, заседание парламента пройдет 31 декабря.

"Санта-Клауса на 31 число (декабря - УНИАН) я обещаю, если не будет проголосован бюджет. Я уверен, что Санта-Клаус будет, если бюджет не примут, - сказал глава правительства. - Мы завтра (24 декабря - УНИАН) снова будем в парламенте. Будем обсуждать то, что уже обсуждали, все компромиссы уже найдены, осталось голосовать. Не будет (голосов - УНИАН) в четверг - будет в пятницу, не будет в пятницу - будет в субботу".