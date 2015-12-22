Депутаты решили перенести принятие госбюджета-2016

Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено постановлением "Об особенностях процедуры рассмотрения и принятия проекта закона Украины о государственном бюджете Украины на 2016 год", которая была поддержана 229 из 336 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусмотрена процедура рассмотрения бюджета. В частности, предполагается внесение предложений в проект закона о госбюджете депутатскими группами и фракциями, народными депутатами до 12 часов 24 декабря 2015 года.

Читайте такжеРада рассматривает вопросы по проекту госбюджета-2016 (прямая трансляция)

Комитет ВР по вопросам бюджета с участием уполномоченных представителей Минфина должен подготовить эти предложения не позднее 24 декабря 2015 года. В постановлении указано, что проект бюджета на 2016 год с предложениями комитета ВР по вопросам бюджета должен быть рассмотрен и принят Верховной Радой Украины “в целом 24-25 декабря 2015 года”.

Также постановлением предусмотрено, что правительство после принятия бюджета должно “обеспечить оформление и визирование Министерством финансов Украины приложений к этому закону согласно принятому решению ВР по этому закону”.