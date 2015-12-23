Экс-посол в РФ считает, что разрывать отношения с Москвой необходимо было в начале конфликта

Об этом заявил новоназначенный посол Украины в ООН и экс-посол в РФ Владимир Ельченко, передает "Европейская правда".

"Я бы так сказал: если дипломатические отношения разрывать, то надо было это делать с самого начала. Это если уж мы действительно считаем так, как вы сказали", - отметил он.

"А раз этого не было сделано в марте или апреле прошлого года, то возникает вопрос: а что стало хуже в декабре 2015-го, что мы теперь решили разорвать дипломатические отношения с РФ?" - подчеркнул посол.

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"Хуже не стало. Все так же плохо, как и было. То есть мы уже опоздали с решением о разрыве отношений", - подчеркнул Ельченко.

С другой стороны, по словам новоназначенного посла, есть "другая сторона медали".

"Я помню весну 2014 года, когда начались разговоры в Верховной Раде об этом (о возможности разрыва дипотношений), и в МИД шла дискуссия, и в правительстве, и в обществе. Тогда все же верх взяло другое мнение. И я считаю, что это было правильно, ведь миллионы наших людей находились в России и у них только начали возникать проблемы. И им нужна была консульская защита", - добавил Ельченко.

Ранее сегодня Ельченко заявил, что для развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе нужно не менее 25 тыс. военных.