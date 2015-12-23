Посол Украины в ООН озвучил число миротворцев, необходимых для развертывания миссии на Донбассе

Отвечая на вопрос о возможности направления миротворческой миссии ООН на Донбассе, он отметил, что для этого нужно не менее 25 тыс. военных, передает "Европейская правда".

"По минимальным подсчетам, для охвата оккупированных или неконтролируемых частей территории Украины нужно было бы развернуть где-то 25 тысяч военных", – рассказал Ельченко.

Он также сообщил, что развертывание такой миссии связано со значительными затратами.

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"Это миллиарды долларов в год", – отметил посол.

Более того, реализация такой идеи, по мнению дипломата, является проблематичной из-за позиции России, которая "наверное, ветировала бы" ее. Кроме того, Ельченко сообщил, что другие постоянные члены СБ ООН не в восторге от этой идеи.

Ранее Порошенко заявлял, что Украина постоянно будет поднимать вопрос о введении на Донбасс миротворцев на базе решения Совета безопасности ООН для эффективного выполнения Минских соглашений.