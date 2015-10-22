Раде предлагают разрешить снимать с любых выборов кандидатов, уличенных в подкупе

Внефракционный народный депутат Сергей Мищенко зарегистрировал в Верховной Раде соответствующий проект закона №3352, текст которого доступен на сайте парламента.

Законопроектом предлагается установить, что Центральная избирательная комиссия принимает решение об отмене регистрации кандидата на должность президента в случае, в частности, установления судом в порядке, установленном законом, факта подкупа избирателей или членов избирательных комиссий кандидатом на пост Президента Украины, его доверенным лицом, должностным лицом партии, которая выдвинула кандидата, а также по просьбе кандидата или по поручению кандидата или партии, которая его выдвинула, другим лицом.

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При этом исключается положение о том, что ЦИК объявляет предупреждение кандидату на пост президента и партии, которая его выдвинула, в случае установления судом соответствующего факта.

В законе "О выборах народных депутатов Украины" предлагается исключить положение, согласно которому предупреждение ЦИК партии или отдельному кандидату в депутаты объявляется в случае установления судом при рассмотрении избирательного спора факта подкупа избирателей или членов избирательных комиссий кандидатом в депутаты, партией, которая выдвинула кандидатов в депутаты, представителем партии, уполномоченным лицом партии или должностным лицом партии, доверенным лицом кандидата в депутаты, а также другим лицом по поручению кандидата в депутаты, партии - субъекта избирательного процесса.

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Также предлагается установить, что ЦИК принимает решение об отмене регистрации кандидата в депутаты в случае, в частности, установления судом при рассмотрении избирательного спора соответствующего факта.

Кроме того, в законе о местных выборах предлагается установить, что территориальная избирательная комиссия отменяет решение о регистрации кандидата в депутаты в одномандатном избирательном округе, кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы, старосты в случае, в частности, установления судом при рассмотрении избирательного спора факта подкупа избирателей или членов избирательных комиссий кандидатом в депутаты, кандидатом на должность сельского, поселкового, городского головы, старосты, их доверенными лицами, политической партией, местные организации которой являются субъектами избирательного процесса, местными организациями партий и их уполномоченными лицами.

Также предлагается установить, что в случае установления судом факта подкупа ТИК отменяет решение в части регистрации в многомандатном избирательном округе отдельного кандидата в депутаты, включенного в избирательный список от местной организации партии, с исключением его из избирательного списка.

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