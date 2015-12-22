В Раду в день рассмотрения проекта госбюджета-2016 прибыли Яценюк, Яресько и другие члены Кабмина
16:32, 22 декабря 2015Политика
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В Верховную Раду прибыли премьер-министр Украины Арсений Яценюк, министр финансов Наталья Яресько и ряд других членов правительства.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, вечернее заседание ВР началось на 20 минут позже - в 16.20.
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Как сообщал УНИАН, на вечернем заседании парламента планируется рассмотрение ряда законопроектов, связанных с проектом государственного бюджета на 2016 год.
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