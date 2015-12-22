В Раду в день рассмотрения проекта госбюджета-2016 прибыли Яценюк, Яресько и другие члены Кабмина

Как передает корреспондент УНИАН, вечернее заседание ВР началось на 20 минут позже - в 16.20.

Читайте такжеРада решила работать до рассмотрения всех вопросов, связанных с бюджетом

Как сообщал УНИАН, на вечернем заседании парламента планируется рассмотрение ряда законопроектов, связанных с проектом государственного бюджета на 2016 год.