Порошенко уверен, что ВР примет изменения в Конституцию в части правосудия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Иерусалиме.

«Этот еще один сектор чрезвычайно важных реформ для страны наконец сдвинут с места. Я уверен в том, что последующие голосования будут столь же результативными. Мы очень близки к конституционному большинству, и это внушает серьезный оптимизм», - прокомментировал президент сегодняшнее голосование парламента за направление законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части правосудия на заключение Конституционного Суда.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня, 22 декабря, направила на заключение Конституционного Суда Украины президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно правосудия (№3524). За это решение проголосовал 291 народный депутат из 364 зарегистрированных в сессионном зале.