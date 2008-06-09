Яценюк напомнил, что только он может заявить о развале коалиции

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что на сегодня нет юридических оснований говорить о распаде коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Афинах.

«Есть единственное лицо, согласно законодательству Украины, которое имеет право огласить о прекращении деятельности коалиции – это председатель ВР. Председатель ВР этого не огласил», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Такую свою позицию он объяснил тем, что отсутствуют какие-либо юридические основания для признания коалиции таковой, что прекратила свою деятельность.

По мнению председателя ВР, выход двух депутатов из коалиции может повлиять лишь на результаты голосований. Он напомнил, что пока хотя бы одна из фракций коалиции не примет решение о выходе из коалиции, до этого момента «коалиция считается абсолютно нормально функционирующей».

В то же время, по мнению А.ЯЦЕНЮКА, процесс, который сейчас происходит внутри коалиции, «является очень плохим сигналом». «Внутри должен быть политический диалог», - сказал он.

Кроме того, А.ЯЦЕНЮК считает, что «сегодня судьба коалиции держится в руках спикера, который не произносит о прекращении ее деятельности, потому что не видит юридических оснований».

А.ЯЦЕНЮК также выразил уверенность, что с выходом двух депутатов из коалиции нет ни одной угрозы для существования и деятельности нынешнего правительства.

Как сообщал УНИАН, 6 июня председатель ВР А.ЯЦЕНЮК на заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Игоря РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция “Наша Украина – Народная самооборона ”) о выходе из коалиции.

Член политсовета Партии регионов, народный депутат Сергей ЛЕВОЧКИН заявляет, что председатель ВР в соответствии с Конституцией Украины обязан официально объявить о распаде коалиции на следующем пленарном заседании парламента.