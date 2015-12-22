Украина оказалась среди коррумпированных "хрупких государств" – международные рейтинги

Об этом свидетельствуют данные международных рейтингов, которые сегодня обнародовала группа независимых экспертов и журналистов в рамках нового проекта "Украина в глобальных рейтингах", передает "Радио Свобода".

"В экономических рейтингах Украина ухудшила или не улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом, и это свидетельствует, среди прочего, о том, что реформы идут медленно. Относительно общества, то Украина в международном рейтинге занимает достаточно высокие позиции. У нас есть проблемы в борьбе с коррупцией, Украина не вырвалась из пула коррумпированных стран, в котором находилась еще два-три года назад, и после Майдана ситуация существенно не изменилась", – сообщила координатор проекта Севгиль Мусаева-Боровик.

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По ее словам, именно высокий уровень коррупции и медленный темп реформирования госсектора вызвали попадание Украины в категорию "хрупких государств".

Отмечается, что в разработке проекта "Украина в глобальных рейтингах" приняли участие общественные активисты, журналисты и ученые.

Напомним, ранее Организация Объединенных Наций выпустила очередной ежегодный отчет о развитии человеческого потенциала "Индекс человеческого развития". Украина в нем заняла 81-е место из почти 200 стран. В 2014 году она занимала 83 позицию.