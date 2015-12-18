Украина заняла 81 место в рейтинге человеческого развития ООН - BBC

02:32, 18 декабря 2015
Общество
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Организация Объединенных Наций выпустила очередной ежегодный отчет о развитии человеческого потенциала "Индекс человеческого развития". Украина в нем заняла 81-е место из почти 200 стран. В 2014 году она занимала 83 позицию.

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А лучшим местом для жизни, снова, как и в прошлом году, стала Норвегия. Она уже в 12-й раз за четверть века исследований возглавляет этот список, передает BBC Украина.

В список лидеров также вошли Австралия, Швейцария, Дания, Нидерланды, Ирландия, Германия, США, Канада и Сингапур.

Польша оказалась на 36 месте, Россия и Беларусь - на 50, Румыния - на 52, Молдова - 107.

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А внизу рейтинга находятся Центральноафриканская республика, Эритрея, Чад, Бурунди и на последнем месте - Нигер.

Рейтинг ООН составляется с учетом продолжительности жизни жителей страны, образования, доходов и уровня преступности.

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