Страны ЕАЭС не поддержали Россию в вопросе отказа от ЗСТ с Украиной

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил председатель коллегии Евразийского экономического союза Виктор Христенко после встречи президентов стран ЕАЭС в Москве.

«В течении этого полугода должны быть отработаны и правовые механизмы, которые позволяют национальным правительствам реализовывать свое право, заложенное в союзе, а именно: право на действия одностороннего национального уровня в рамках наднациональный системы, когда есть право на принятие ответных мер, которым должен соответствовать эффективный механизм их администрирования», - сказал Христенко.

По его словам, «в течение этого срока будет вестись не только мониторинг над последствиями Соглашения Украины и ЕС, но и выработка инструментов как правового, так и технико-технологического характера в том, что касается обмена информацией».

Читайте такжеЛукашенко заявил, что соглашение по ЗСТ Украины и ЕС "напрягает" не только Россию Кроме этого, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вопрос имплементации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом обсуждался в узком составе президентами стран Евразийского экономического союза.

«Мы приняли решение - в течение первого квартала ряд вопросов мы изучаем и рассматриваем, как поступить, прежде всего, Казахстану и Беларуси, чтобы поддержать нашу союзническую Россию, тот указ, который подписал президент РФ, и в течение полугода мы переходим полностью на электронное декларирование товаров, которые будут перемещаться в рамках ЕАЭС», - сказал Лукашенко.

«Вы знаете, что с 1 января 2016 года начнёт действовать соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом. Складывается серьёзная ситуация в отношении зоны свободной торговли СНГ. Не только у России, но и у всех у нас есть определенные озабоченности по этому поводу», - сказал он.

По словам Лукашенко, «может сложиться ситуация, когда товар Украины будет замещён товаром Евросоюза в Украине, их товар хлынет на нашу территорию».

«Ещё большее у нас опасение, что товар Евросоюза по нулевой пошлине, попав в Украину, если мы не защищаемся, по зоне свободной торговле СНГ попадает на территорию всего СНГ», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Путин подписал указ о приостановке с 1 января 2016 года действия Договора о зоне свободной торговли между Россией и Украиной, которое действовало в рамках ЗСТ СНГ.

Вместе с тем с 1 января 201 года начнет действовать Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом. В связи с этим президент Петр Порошенко высказывал уверенность, что ЗСТ с Евросоюзом компенсирует потери экономики Украины от закрытия российского рынка в ближайшие годы.