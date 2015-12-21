"Большая задача на будущее": Дуда заявил, что недопустимо оставлять Украину одну в состоянии тлеющего конфликта

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на конференции, посвященной 10-летию начала президентства Леха Качиньского, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на wPolityce.

"Это большая задача на будущее - не оставить Украину одну", - подчеркнул он.

"Мы не можем позволить ввести себя в заблуждение и согласиться на возвращение к политике "business as usual", - подчеркнул польский президент.

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"Мы не можем себе позволить, чтобы Украина осталась в состоянии тлеющего вооруженного конфликта", - подчеркнул Дуда.

По его словам, целью должно быть возвращение к миру в Украине, а также восстановление границ государства, в частности, и возвращение Крыма.

Как сообщал УНИАН, ранее Дуда заявил, что отношения между Украиной и Польшей должны опираться на историческую правду.