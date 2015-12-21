Порошенко хочет, чтобы СНБО решил вопрос продления поставок электроэнергии в оккупированный Крым

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Киеве 21 декабря в здании госкомпании «Укрэнерго» заявил президент Украины Петр Порошенко.

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«Это должно быть вынесено на рассмотрение СНБО», - подчеркнул он.

По словам президента, решение о продолжении поставок электроэнергии в Крым после 1 января 2016 года должно быть принято с учетом национальных интересов Украины.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности работает над новым договором о поставке электроэнергии в Крым и рассматривает вопрос определения юридического статуса полуострова в документе.

29 ноября госкомпания «Укрэнерго» восстановила линию электропередач 220 кВ «Каховская-Титан» и заявила о готовности возобновить энергоснабжение аннексированного Россией Крыма в течение нескольких часов в случае достижения договоренности с активистами блокады полуострова. Однако такая договоренность не была достигнута. «Укрэнерго» 8 декабря подключило к работе одну из четырех ЛЭП в направлении аннексированного Россией Крыма.

30 декабря 2014 года Украина и Российская Федерация подписали два контракта на поставку электроэнергии.

По данным Министерства энергетики РФ, были заключены соглашения между «Интер РАО» и «Укринтерэнерго» на экспорт электроэнергии из ЕЭС России в Объединенную энергетическую систему (ОЭС) Украины. Годовой контракт вступил в силу 30 декабря 2014 года и предусматривает равномерный график поставок объемом до 1500 МВт. Параллельно в целях надежного и бесперебойного энергоснабжения Крыма заключено второе соглашение между дочерней структурой «Интер РАО» — Центром осуществления расчетов (ЦОР) и «Укринтерэнерго».