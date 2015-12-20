Саакашвили оштрафовали за неисполнение судебного решения (документ)

10:21, 20 декабря 2015
Политика
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На главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили наложен штраф в размере 680 гривен.

Саакашвили / УНИАН

Губернатора привлекли к ответственности за игнорировании исполнительного документа и законных требований государственного исполнителя, передает "Думская".

Отмечается, что все началось еще в декабре 2014-го, когда главой ОГА был Игорь Палица. Житель Одесской области Д. обратился в областную администрацию с просьбой дать ему возможность высказать на личном приеме губернатора свои претензии к работе городской и районной власти в вопросах социальной защиты. Однако он получил отписку за подписью заместителя.

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Гражданин посчитал это нарушением своих прав и подал иск в окружной административный суд. 26 июня 2015 года судья Оксана Вовченко своим решением обязала главу ОГА организовать личный прием гражданина Д.

Команда Михаила Саакашвили, который к тому времени уже возглавлял областную администрацию, подала апелляционную жалобу. Однако 22 сентября 2015 года коллегия судей оставила решение без изменений.

В свою очередь гражданин Д. решил действовать через исполнительную службу. Судебный исполнитель уведомил об этом главу ОГА и, выждав установленный законом срок, наложил на Саакашвили штраф.

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