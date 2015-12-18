Вопрос Путину

Ежегодная пресс-конференция президента России всегда важное событие. Многим неприятно признавать, но от решений одного этого человека зависит не только качество жизни миллионов людей, но и вообще право этих миллионов на жизнь. Касается это не только россиян, но и жителей соседних стран. Касается это и Украины.

Подготовить и выбрать «правильный» вопрос всегда сложно и ответственно. Уверен, что многие спросили бы «лучше», поинтересовались о чем-то другом, расставили иначе приоритеты…

Я бы и сам хотел расширить свой вопрос и задать много других.

Очень важно перед руководством РФ публично поднимать тему притеснения и условий жизни украинских граждан на оккупированных территориях, репрессий против крымских татар, украинцев и русских, которые не согласны с аннексией Крыма. Кто-то скажет, что на полуострове все счастливы и вообще «крымнаш», но если бы все так было безоблачно, то Олег Сенцов не получил 20 (!!!) лет «строгача». В России даже за убийство Галины Старовойтовой, являющейся государственным деятелем, дали меньше. Так что, в этом случае, Кремль наглядно показал, что будет, если засомневаешься, что «Крым вернулся в родную гавань». Вариантов не много: молчать, в тюрьму или «катись в свою Украину».

Пластинка с названием «Украина – братский народ» уже заезжена и давно всем надоела. «Эхо войны» будет преследовать наши страны десятилетиями

Важно спросить и о жизни граждан Украины на оккупированном Донбассе. Почему Россия, де-факто контролирующая территорию, откровенно наплевала на местных жителей, многие из которых действительно искренне стремятся к «русскому миру»?! Почему люди оказались в нищенских условиях и голодают в прямом смысле этого слова?! Оккупант несет ответственность за захваченную территорию. Не хватает в России денег на Донбасс? Перераспределите! Заберите у Чечни и Мурманской области. Если не можете (или нельзя) у Чечни, есть много других субъектов РФ, возьмите оттуда. Не можете содержать Донбасс, идите домой. Интересно, что в Москве уже сейчас можно услышать мнение, что Кремлю, чтобы еще больше дестабилизировать Украину, нужно вернуть обратно Донбасс, даже без политических условий. Ведь в такой ситуации Украина получит несколько миллионов обозленных граждан, с поствоенным синдром, мягко говоря, не очень любящих свою страну, да еще и полностью разрушенную инфраструктуру в разграбленном регионе.

Хотел бы спросить у Путина и о глобальных вопросах. Как в Кремле в будущем планируют строить отношения с Украиной? Пластинка с названием «Украина – братский народ» уже заезжена и давно всем надоела. «Эхо войны» будет преследовать наши страны десятилетиями. И если в мозгах граждан РФ рокировка «укробандеровцы» на «туркобандеровцы» происходит очень быстро, то с гражданами Украины так не получится. Нанесенная рана будет болеть и беспокоить очень долго. Вообще, список вопросов можно продолжать и продолжать…

Объясню, почему мой вопрос был задан именно так, как был задан.

У вопроса, кстати, было продолжение, но в последний момент я от него отказался – долго на таких мероприятиях журналистам говорить не дают. Цель была – уточнить у Путина, сколько граждан РФ, независимо от их юридического статуса, погибло в ходе боев на Донбассе. Ведь российские власти всегда подчеркивают, что россияне, отправившиеся «бороться с фашизмом», а, если говорить прямо, – убивать граждан Украины и грабить – являются «добровольцами». Должен же кто-то в России вести учет потерь своих граждан?! Даже если они отправились на войну «по собственному желанию» или «в отпуске».

Россия не выведет с востока Украины свои войска, так как не признает факт вторжения. Украина не выполнит Минские соглашения, потому что по этому документу Конституцию нашей страны должны утвердить в Кремле

«Привет» от российских ГРУшников был передан только для того, чтобы стороны конфликта – Россия и Украина – начали называть вещи свои именами. Если в РФ и дальше будут рассказывать про «гражданскую войну на юго-востоке» Украины, то к формуле «после любой войны приходит мир» мы будем двигаться очень долго. Причем любопытно, что российская пропаганда использует словосочетание «юго-восток». Прошу прощения, но, чтобы так говорить, его надо завоевать. Этого россиянам не позволит украинский солдат, в том числе и русскоязычный.

Что же это за «гражданская война», если в Украине воюют граждане РФ – в российской форме, с российским оружием, выполняют приказы российского руководства, а финансируется операция за счет российских налогоплательщиков?! Нелепо утверждать, что на российской стороне не воюют граждане Украины. Это факт. Но в любой войне всегда есть коллаборационисты. В России это должны хорошо помнить, исторических примеров много. Поэтому, вопрос об участии кадровых российских военных для меня является ключевым. Признаюсь, что откровенность Путина удивила, в части «мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере».

Хотел процитировать один из документов ООН в части определения, что же является агрессией:

«Статья 3

Любое из следующих действий, независимо от объявления войны…. будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:

g) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них».

Так что, в плане названия вещей своими именами, Владимир Владимирович сделал большой шаг вперед. Надеюсь, что к следующей его большое пресс-конференции вопрос станет уже не актуальным и его не придется повторять в третий раз.

Что же касается «зрады» в части, что обе стороны не выполняют Минские соглашения: не хочу никого расстраивать, но этот документ выполнить невозможно. И нужно думать о новых форматах переговоров. Россия не выполняет Минские соглашения. Россия не выведет с востока Украины свои войска, так как не признает факт вторжения. Украина не выполнит Минские соглашения, потому что по этому документу Конституцию нашей страны должны утвердить в Кремле. То, что, руководство так называемых ЛДНР – марионетки, не скрывает никто, даже российские власти. Поэтому взаимные обвинения о невыполнении Минска-2 будут продолжаться. А Россия, тем временем, уже создала новое Приднестровье, где остались без прав одураченные граждане Украины.

Роман Цимбалюк