Криль получает в "наследство" бывших штабистов Ющенко?

Сегодня в Кировограде состоялась первая региональная партийная конференция «Единого Центра», участие в которой приняли свыше 200 делегатов, а также лидер этой политической силы Игорь КРИЛЬ.

Как передает корреспондент УНИАН, путем тайного голосования председателем региональной организации «ЕЦ» был избран Анатолий РЕВЕНКО, который в 2005-2007 годах работал в должности первого заместителя председателя Кировоградской облгосадминистрации. На президентских выборах в 2004 г. А.РЕВЕНКО возглавлял городской избирательный штаб Виктора ЮЩЕНКО, до 2005 г. был председателем областной организации Народного руха Украины, до 2008 года он входил в состав Совета «Народного Союза Наша Украина».

На конференции также был избран Совет Кировоградской региональной организации «Единого Центра». Среди ее членов – заместитель действующего кировоградского губернатора Виктор ДЕМЧЕНКО, генеральный директор авиакомпании «УРГА» Леонид ШМАЕВИЧ и другие.

По словам И.КРИЛЯ, идеологическая составляющая «ЕЦ» предусматривает, что люди, занимающие высокие административные посты, в частности, председатели областных государственных администраций, не могут возглавлять региональные организации.

«Наша структура строится не на админресурсе. Многие из губернаторов в стране стремились возглавить процесс создания «Единого Центра» в областях, но мы считаем, что это способствовало бы заангажированности ее членов. Каждый должен заниматься своим делом», - подчеркнул И.КРИЛЬ.