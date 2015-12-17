В партии "Видродження" назвали предложенный проект бюджета-2016 катастрофой для страны

Об этом заявил сопредседатель депутатской группы "Партия "Видродження" Виктор Бондарь во время презентации в Верховной Раде проекта бюджета на 2016 год.

"Мы с вами являемся свидетелями того, как уже два года новое правительство и новая коалиция проводит экономические и социальные эксперименты над страной. Бюджет на следующий год – это бюджет социального проедания, ограбления и развала страны. В нем заложено падение социальных стандартов почти на 30%, в нем нет никаких инфраструктурных проектов, цели, что мы будем возрождать в течение года, какую отрасль поднимем с колен, чтобы она дала рост экономики?! Даже аграрный сектор пытаются дорезать, как последнюю дойную корову!" – заявил народный депутат.

Читайте такжеПередумали: проект бюджета-2016 будет формироваться на базе старого Налогового кодекса

По его словам, ключевое требование партии "Видродження" сейчас – полный пересмотр проекта бюджета на 2016 год, новые социальные нормы и новый Налоговый кодекс.

"Должны быть уменьшены налоговые ставки, нагрузки на заработную плату, чтобы экономика начала дышать. Надо поднимать вопрос социальной защиты. Посмотрите, как упали пенсии и зарплаты! У людей нет возможности прожить за эти деньги, это посмешище, а не зарплаты и пенсии! Мы требуем срочно пересмотреть социальные нормы", – подчеркнул политик.

Кроме того, по словам нардепа, пересмотра требуют и коммунальные тарифы.

"Целый год обсуждали новую тарифную политику, которая ведет к обнищанию населения. Где в новом бюджете ответ на эти вопросы? Поговорили и забыли. Обращаюсь к правительству: заканчивайте с экспериментами над страной, потому что на весну будете иметь не просто "тарифный майдан", а вся страна выйдет на майдан", – подчеркнул политик.