Единый Центр намерен разрушить двухмерность Украины (дополнена)

В Тернополе вчера состоялась первая региональная партийная конференция политической партии “Единый Центр”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, на конференции были сформированы руководящие органы партии на областном уровне и начата работа над формированием районных партийных ячеек.

Председателем Тернопольской областной организации “Единого Центра” избран депутат горсовета от Блока Юлии Тимошенко Сергей ТАРАШЕВСКИЙ. Также были избраны политсовет, контрольно-ревизионная комиссия и 77 делегатов на партийный съезд.

“Единый центр” стремится объединить тех людей, которые давно чувствуют необходимость совместных усилий ради преодоления хаоса в государстве. Наша цель – собрать наиболее авторитетных, ответственных и патриотических граждан, а не как можно быстрее набрать большое количество людей», - отметил в своем выступлении член президиума “Единого Центра” Михаил ПОЛЯНЧИЧ. По его словам, “Единый Центр” обязательно будет базироваться на идеологии и станет одной из немногих действительно идеологических партий.

В свою очередь, С.ТАРАШЕВСКИЙ отметил, что обществу нужна политическая сила, которая сможет наладить постоянное взаимодействие со своими структурными частями в областях и городах, и таким образом поддерживать постоянную живую связь с гражданами страны. Только это сможет преодолеть разъединенность общества по линии "народ-власть" и разрушить двухмерность жизни Украины – существование на грани выживания для народа и роскоши для власть имущих.

“Необходимо усилить влияние каждого гражданина на политические процессы, происходящие в Украине, выстраивать политику снизу кверху, а не наоборот. Налаживание эффективного общественного контроля над действиями органов исполнительной власти и местного самоуправления станет противодействием безответственности, злоупотреблениям и коррупции среди государственных служащих”, - подчеркнул С.ТАРАШЕВСКИЙ.