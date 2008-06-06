Бютовец предлагает в Харькове собраться «не для камер»

Народный депутат Украины (фракция БЮТ) Александр ФЕЛЬДМАН предлагает харьковским политикам отбросить прекратить противостояние и совместно выработать нужные для Харькова изменения в госбюджет.

Об этом речь идет в обращении А.ФЕЛЬДМАНА к депутатам-харьковчанам в Верховном Совете Украины, харьковскому городскому председателю Михаилу ДОБКИНУ, секретарю Харьковского горсовета Геннадию КЕРНЕСУ, председателю Харьковского областного совета Василию САЛЫГИНУ, главе Харьковской областной государственной администрации Арсену АВАКОВУ.

«Предлагаю Вам в интересах города Харькова и Харьковской области, оставить в стороне политические противоречия и совместно разработать региональные предложения по внесению изменений в государственный бюджет Украины на 2008 год, в которых были бы учтены все первоочередные финансовые потребности Харькова и Харьковщины», - говорится в обращении.

По словам А.ФЕЛЬДМАНА, подготовка города к проведению в Украине финала чемпионата Европы по футболу 2012 года, финансирование приобретения медицинского оборудования, строительство новых станций метрополитена, обеспечение готовности к уборочной кампании и новому отопительному сезону – это далеко не полный перечень финансовых нужд города и области в текущем году.

«Давайте «не для камер» соберемся и выработаем консолидированную позицию по финансовым потребностям харьковчан в текущем бюджетном году. Для этого у нас есть организационные, политические, и лоббистские возможности. Единственного, чего пока не хватает – консолидированной позиции и умения отбрасывать противоречия в сторону там, где они неуместны», - заявил А.ФЕЛЬДМАН.

При этом депутат уверен, что если политикам удастся выйти на четкий перечень региональных бюджетных потребностей «без политики и популизма», то депутаты-харьковчане могут отстоять необходимые поправки при внесении изменений в госбюджет. «Сегодня есть представители Харькова в Бюджетном комитете. Действует депутатское объединение «За Харьков!», которое могло бы обеспечить необходимую поддержку в парламенте. Статус Советника премьер-министра Украины позволяет мне рассчитывать на успешное взаимодействие с Кабинетом министров и Минфином», - заявил А.ФЕЛЬДМАН.

Он призвал политиков объединить усилия на благо своего города и региона на важном этапе подготовки предложений по внесению изменений в госбюджет 2008 года, и попросил их проинформировать о своей позиции в «удобный» для них способ.