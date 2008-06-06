В центре Разумкова считают, что дело идет к досрочным выборам

Заместитель директора Центра Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ считает, что распад коалиции сегодня выгоден всем политическим силам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня заявил журналистам.

“Такое впечатление, что сегодня это выгодно всем политическим силам – и коалиции, и оппозиции, – не выгодно только гражданам Украины”, - сказал он.

По мнению В.ЧАЛОГО, основная проблема политиков заключается в неспособности руководить страной. “И это очень большая проблема, потому что от того, будут ли новые выборы, изменится ли конфигурация, не меняется основа, не меняются правила игры в стране”, - отметил он.

“По-видимому, наши политики научились избираться, а не научились ответственности”, – добавил эксперт.

Также В.ЧАЛЫЙ считает самой большей угрозой для Украины в данной ситуации то, что страна может остаться и без нового правительства, и без новой коалиции. “Действительно, осенью этот кризис, который сегодня приобретает признаки уже не только политического, но и юридического характера, он должен решиться через какой-то механизм”, - сказал он. При этом эксперт отметил: “Сейчас, кажется, выбирается площадка досрочных парламентских выборов”.