Басс призывает срочно созвать Киевраду

С целью недопущения прекращения работы столичных ТЭЦ и обусловленного этим выхода из строя высокотехнологичного оборудования столичной энергоснабжающей компании крайне необходимым является созыв пленарного заседания сессии новоизбранного Киевского городского совета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС.

По его словам, 5 июня в адрес Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО поступило письмо за подписью министра топлива и энергетики Украины Юрия ПРОДАНА, в котором, в частности, выражается обеспокоенность ситуацией, сложившейся в связи с «несостоятельностью АК «Киевэнерго» обеспечить стопроцентные расчеты за потребленный природный газ и погасить накопленный на 1 июня текущего года долг в размере 86,0 млн. грн». По информации АК «Киевэнерго», в письме руководителя Минтопэнерго говорится, что из-за невозмещения из бюджета города Киева в достаточном объеме разницы в тарифах на тепловую энергию компания не в состоянии проводить расчеты за потребленный газ.

Минтопэнерго просит срочно урегулировать ложившуюся ситуацию и поддержать предложение АК «Киевэнерго» и вынести на ближайшее заседание сессии Киевсовета вопрос о возмещении этой компании разницы в тарифах на тепловую энергию. В противном случае, говорится в письме, НАК «Нафтогаз Украины» будет вынуждена принять меры по прекращению газоснабжения энергогенерирующих объектов АК «Киевэнерго». При этом Д.БАСС напомнил, что 3 июня 2008 года НАК «Нафтогаз Украины» направила в адрес КГГА письмо, в котором отмечалось сверхплановое потребление газа в столице.

«Кабмин требует возместить АК «Киевэнерго» разницу в тарифах на тепловую энергию. А это возможно сделать только путем внесения депутатами городского совета изменений в бюджет», – отметил Д.БАСС. Он также напомнил, что Киевсовет не собирался на пленарные заседания уже три месяца.