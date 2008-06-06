В БЮТ признали, что фактически ничего не могут сделать со своим "беженцем"
12:13, 06 июня 2008Политика
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Только если он сам напишет заявление
|Валерий ПИСАРЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня по завершении заседания фракции заявил народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.
В то же время фракция не будет исключать И.РЫБАКОВА из своего состава.
«Мы не будем исключать его из фракции, однако осудили его измену», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, сегодня Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК на пленарном заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины Игоря РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) о выходе из коалиции.
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