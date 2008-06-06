В Партии регионов Тимошенко уже называют и.о

В связи с распадом коалиции правительство, которое возглавляет Юлия ТИМОШЕНКО, сегодня является исполняющим обязанности.

Об этом заявил в интервью УНИАН председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР, заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он подчеркнул, что «месяц есть на решение этих вопросов». «В течение месяца должна быть сформирована коалиция, которая подаст новый состав правительства», – сказал А.ЕФРЕМОВ.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК на пленарном заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины Игоря Рыбакова (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция НУ-НС) о выходе из коалиции. Зачитав заявления, А.ЯЦЕНЮК сказал: «Я хочу сказать одно: пусть эти люди опомнятся».

Как известно, в состав коалиции входили 227 народных депутатов Украины. В связи с выходом двух народных депутатов из коалиции она является недееспособной, поскольку для результативного голосования и для существования коалиции необходимо, чтобы в нее входило большинство депутатов ВР, т.е. не менее 226 человек.