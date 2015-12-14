Россия продолжает воровать уголь из Донбасса - больше 200 грузовиков за выходные

Как говорится в отчете миссии за выходные, наблюдатели видели грузовики с углем на пограничных пунктах пропуска, находящихся на оккупированной территории Донбасса.

В частности, 12 декабря представители миссии наблюдали 124 гражданских грузовых автомобилей, большинство которых - с углем, и все они были с украинскими номерными знаками.

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Также в этот день были замечены 8 других гражданских транспортных средств (два - с российскими номерными знаками).

Все указанные грузовики были зафиксированы на пропускном пункте «Мариновка» (с российской стороны граничит с пунктом «Куйбышево»), направлявшиеся в Российскую Федерацию.

На следующий день, 13 декабря, на том же пункте пропуска миссия зафиксировала 106 гражданских грузовиков с углем с украинскими номерными знаками.