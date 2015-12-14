Россия продолжает воровать уголь из Донбасса - больше 200 грузовиков за выходные
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе за выходные зафиксировала более 200 грузовиков с углем на временно оккупированной части Донбасса, которые двигались в Российскую Федерацию.
Как говорится в отчете миссии за выходные, наблюдатели видели грузовики с углем на пограничных пунктах пропуска, находящихся на оккупированной территории Донбасса.
В частности, 12 декабря представители миссии наблюдали 124 гражданских грузовых автомобилей, большинство которых - с углем, и все они были с украинскими номерными знаками.
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Также в этот день были замечены 8 других гражданских транспортных средств (два - с российскими номерными знаками).
Все указанные грузовики были зафиксированы на пропускном пункте «Мариновка» (с российской стороны граничит с пунктом «Куйбышево»), направлявшиеся в Российскую Федерацию.
На следующий день, 13 декабря, на том же пункте пропуска миссия зафиксировала 106 гражданских грузовиков с углем с украинскими номерными знаками.