Более 60% украинцев готовы проголосовать за вступление в НАТО - опрос

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные на официальном сайте Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

Согласно опросу, 28,5%, проголосовали бы против вступления Украины в НАТО, 7,5% - затруднились с ответом.

Столь высокий результат в значительной степени обусловлен тем, что явка на таком референдуме была бы выше в тех регионах, где преимущественно поддерживают членство в НАТО. На Альянс как средство безопасности для Украины в 2012 году полагались лишь 12%. Аннексия Крыма и агрессия России на Востоке радикально изменили общественное мнение населения Украины. Внеблоковый статус в значительной мере утратил свою привлекательность, зато поддержка НАТО как наиболее надежный способ гарантировать безопасность резко возросла – с 13% в 2012 году до 33% в мае 2014 года, 44% – в сентябре 2014 года, 46% – в декабре 2014 года, правда, снизившись до 36% в июле 2015 года.

При общем положительном результате референдума существуют существенные различия между регионами. «За» членство Украины в НАТО проголосовали бы в Западном регионе («за» – 89%, «против» – 4%), Центральном (соответственно, 73% и 19%) и Южном (соответственно, 61% и 40%). «Против» членства Украины в НАТО проголосовало бы большинство в Восточном регионе («против» – 64%, «за» – 30%) и на Донбассе (соответственно, 54% и 36%).

По данным опроса, главным мотивом поддержки членства в НАТО является вопрос безопасности: среди тех, кто поддерживает членство Украины в НАТО, значение этого мотива возросло с 65% в 2012 году до 82% в 2015 году. На втором месте осознание того, что НАТО даст возможность укрепить и модернизировать украинскую армию (значение мотива возросло с 38% в 2012 году до 49% в 2015-м).

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Основной «аргумент» противников НАТО остается тем же, что и в предыдущие годы: по их мнению, «это может втянуть Украину в военные действия НАТО», впрочем, эта позиция уменьшилась в своем весе с 63% в 2012 году до 50% в 2015 году.

Так же меньше стал весить и давний стереотип противников НАТО, что НАТО является «агрессивным империалистическим блоком» (46% в 2012 году и 37% – в 2015-м).

На прежнем уровне осталось убеждение противников НАТО, что «Украина в принципе должна быть внеблоковым государством» (34% в 2012 году и 32% в 2015-м). Зато в 2015 году добавился аргумент, что членство в НАТО «может спровоцировать Россию на прямую военную агрессию» (29%).

Согласно опросу, внеблоковый статус Украины поддерживают 28,8%, военный союз с Россией - 7,8%, военный союз со США - 3,2%, затруднились с ответом - 22,9%, вариант "другое" выбрали 1,6%.

Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологическая служба Центра Разумкова провели исследование с 22 по 27 июля 2015 года. Опрошено 2011 респондентов во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.