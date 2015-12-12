Луценко заявил, что голосование в Раде за отставку Яценюка не состоится и предположил обновление Кабмина

Об этом член Центрального совета партии “Блок Петра Порошенко “Солидарность”, лидер фракции "БПП" в Верховной Раде Юрий Луценко сказал на Форуме депутатов местных советов от партии “Блок Петра Порошенко “Солидарность” в Киеве.

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"Наша позиция в конце этого политического года заключается в том, чтобы отбросить политические маневры, уловки и комбинации и сказать прямо: сначала депутаты должны сформировать политику, задание правительства на следующий год - за Налоговый кодекс с уменьшением налогов, значительным уменьшением налогов в течение последующих трех лет. Второе - принять бюджет Украины... И только после того, как это задание на следующий год будет сформировано, мы можем начать говорить о перестановках в правительстве", - сказал Луценко.

По его словам, "мы допускаем, что придется сменить неэффективных министров в Кабинете министров Украины".

"Все это должно быть сделано в последующие три недели: новый Налоговый кодекс, новый бюджет и обновление правительства", - сказал Луценко.

При этом, подчеркнул он, "речь не идет о голосовании за отставку премьер-министра Украины".

Луценко отметил, что "сегодняшняя арифметика в парламенте является однозначной: другой коалиции не существует, и худшим вариантом для целого государства был бы вариант, который часто подбрасывают безответственные политики в интересах олигархов, - снять премьера и не избрать нового".