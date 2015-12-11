В "Народном фронте" уверены, что поступок Барны является недопустимым для европейского парламентаризма

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Народного фронта», об этом говорится в заявлении фракции.

Читайте такжеКабмин о нападении Барны на Яценюка: это играет на руку Кремлю (документ)

«Отчет правительства прервал дикарский поступок депутата от «Блока Петра Порошенко» Барны. Нам сложно найти адекватное объяснение для таких действий парламентария. Вместе с тем, мы выражаем свою убежденность в том, что проступок члена фракции БПП стал агрессивным следствием масштабной и целенаправленной антиправительственной кампании, которая грозит дестабилизацией всего государства в исторически ответственный момент», - говорится в заявлении фракции.

В нем также подчеркивается, что премьер-министр и фракция «Народного фронта» последовательно декларируют направленность на продуктивную и командную работу коалиции «Европейская Украина». «Мы убеждены, что сегодня это единственный шанс уберечь государство в условиях внешней агрессии со стороны России и других вызовов для Украины. Обращаемся ко всем участникам политического процесса, особенно к отдельным партнерам по коалиции, с требованием проявить государственное мышление, прекратить популистскую антиправительственную кампанию и направить всю свою энергию на совместное решение проблем, представших перед Украиной», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время выступления в Верховной Раде премьер-министра Арсения Яценюка Барна, который собирает подписи за выражение недоверия правительству, подошел к трибуне и подал Яценюку букет красных роз. После этого Барна поднял Яценюка и вынес из-за трибуны. К Барне подбежали депутаты из фракции «Народный фронт» и стали его бить. К этой драке присоединились депутаты из «БПП».

Позже пресс-секретарь фракции «БПП» Тарас Пастушенко заявил, что фракция исключила Барну из своего состава в связи с сегодняшним инцидентом на заседании парламента.

Вместе с тем Барна заявил, что сам вышел из рядов фракции «БПП».

Члены Комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента приняли решение рекомендовать ВР лишить Барну права принимать участие в пяти пленарных заседаниях за инцидент с Яценюком и провокацию драки между депутатами.

Президент заявил, что поддерживает решение фракции «БПП» об исключении Барны.