Янукович виделся с Медведевым и Путиным

Во время поездки в Москву лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ провел встречи с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и главой правительства России Владимиром ПУТИНЫМ.

Центральной темой переговоров стал вопрос продления действия украинско-российского Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, сообщает персональный информационный сервер В.ЯНУКОВИЧА.

В ходе встречи стороны обратили внимание на необходимость усиления переговорного процесса по всем чувствительным вопросам двусторонних отношений.

В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что Украина и Россия всегда были и будут стратегическими партнерами, а обязанность политиков заключается в том, чтобы обеспечивать динамическое развитие стран во имя благосостояния их народов.

Он лично поздравил Д.МЕДВЕДЕВА со вступлением на пост Президента России, а В.ПУТИНА – на должность главы правительства РФ.

Лидер Партии регионов искренне пожелал руководителям России плодотворной работы, успехов на ответственных и высоких должностях, новых свершений на благо народа России.