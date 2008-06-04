Президент указом ввел в действие решение СНБО о компании Vanco

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 мая 2008 года по поводу компании Vanсo International Ltd. Об этом сообщается на сайте главы Государства.

«Ввести в действие решение СНБО Украины от 30 мая 2008 года «О выводах Межведомственной рабочей группы по изучению вопросов соответствия законодательству при заключении и выполнении Соглашения о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, между государством Украина и компанией «Венко Интернешнл лтд», - говорится в указе Президента.

Как сообщалось, секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА 30 мая заявила, что Совет принял решение о необходимости отмены постановления Кабинета министров о разрыве соглашения с Vanco.

«На сегодня доказано, что компания Vanco на законных основаниях вошла в процедуру конкурса и выиграла его на тех условиях, которые предложило правительство в 2005 году. Были составлены необходимые документы с правительством, и компания готова выполнять свои обязательства. Сейчас мяч на поле Кабмина, и он должен выполнять эти решения», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

По ее словам, законность процедур подтверждена выводами Института законодательства Верховной Рады.

«И Генеральная прокуратура предоставила выводы, и соответствующие службы по поводу приказа Минприроды от 25 апреля 2008 года об аннулировании специального разрешения на пользование недрами компанией Vanco», - добавила Р.БОГАТЫРЕВА.

Она также сообщила, что по инициативе Межведомственной рабочей группы было предложено отменить решение об одностороннем выходе из соглашения.

«Генеральная прокуратура должна принять действенные меры в отношении тех, кто не выполняет решения, которые принимала Генеральная прокуратура. И эти решения сегодня были приняты большинством голосов, «против» голосовала премьер-министр», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.