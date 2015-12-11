Яценюк заявляет, что примет решение ВР об отставке, если такое будет принято
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что готов уйти в отставку, если такое решение будет принято Верховной Радой.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил в рамках «Часа вопросов к правительству» во время отчета о результатах работы за год.
«Я взял на себя всю полноту ответственности за самые непопулярные шаги в нашей стране, которые никто не делал 20 лет. И когда я шел на эту должность, я знал, что будет с моим рейтингом, я это знал. Я пришел сюда не для собственного политического рейтинга, я для того, чтобы провести реформы и был рейтинг нашей страны», - сказал он.
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Яценюк отметил, что парламент имеет полные конституционные полномочия, чтобы поставить на голосование решение об отставке правительства.
«Ставьте и голосуйте. Я приму решение украинского парламента. Я за это кресло не держусь», - подчеркнул Яценюк.