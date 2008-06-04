Проданчук стал "стрелочником" не из-за вакцины, а из-за Ющенко?

Всю ответственность за проведение вакцинации населения в Украине должен нести министр охраны здоровья Василий Князевич. Так считает научный эксперт Комитета Верховной Рады по вопросам охраны здоровья, экс-заместитель министра охраны здоровья Украины Валерий Ивасюк.

В эксклюзивном интервью УНИАНэксперт отметил: "Если бы не умер ребенок, так бы никто и не поднял вопрос, зачем эта вакцинация вообще. Кто у нас знает, сколько украинцев пострадало от фальсифицированных лекарств низкого качества, что их закупает МОЗ?

В этой ситуации засвидетельствована полная деградация национальной системы охраны здоровья, которой мы пользуемся ежедневно".

Комментируя задержание заместителя министра - главного санитарного врача Украины Юрия Проданчука, Валерий Ивасюк сказал: "Относительно ареста Юрия Проданчука - лидеры политических фракций уже вслух заявляют, что арест Проданчука связан с его причастностью к первичной экспертизе отравления Ющенко (Юрий Георгиевич возглавлял Институт экогигиены и токсикологии им. Л.И.Медведя, который давал экспертную оценку относительно отравления Президента). Проданчук является носителем информации, которая может подтвердить или опровергнуть заявление Жвании. Арест лишил Проданчука возможного участия в поиске истины. Посоветовал бы Проданчуку быть честным и не молчать. И не брать на себя чужую ответственность, это также преступление, потому что виновники будут продолжать свое дело".

"Скандал с вакцинацией - это просто повод. Проданчук причастный к вакцинальному скандалу чисто ситуативно и искусственно. Всю ответственность, согласно с действующим законодательством, несет министр. Единолично и персонально", - считает эксперт.

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