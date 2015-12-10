В ЕС пока не решили, на каком уровне будет приниматься решение о продлении санкций против России - источник

В Европейском Союзе пока не решили, в каком формате будет приниматься решение о продлении санкций против России - на уровне министров иностранных дел или на уровне глав государств и правительств.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщил источник в Совете Европейского Союза.

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«На сегодняшний день еще не понятно, к какому выводу придут постоянные представители стран - членов ЕС», - сказал собеседник.

Он отметил, что решение о санкциях против России может быть принято, как во вторник, 15 декабря, во время заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, так и на уровне глав государств и правительств стран Евросоюза 17-18 декабря.

Дипломатические источники утверждают, что Италия 9 декабря заблокировала принятие решения о продлении санкций против РФ на уровне постоянных представителей, требуя обсуждения этого вопроса на более высоком уровне.

Как известно, ЕС ввел санкции против РФ в 2014 году в связи с аннексией Крыма и вооруженным конфликтом на Донбассе. Срок действия санкций истекает в конце января 2016 года.