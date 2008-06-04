Партия регионов чуть не заблокировала трибуну

Принесение в Верховной Раде присяги членами Высшего совета юстиции Андреем БОЙКО, Александром ВОЛКОВЫМ и Игорем САМСИНЫМ перенесено.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято после дискуссии, продолжившейся и сегодня в сессионном зале вокруг данного вопроса.

В частности, во время обсуждения этого вопроса народные депутаты Украины из фракции Партии регионов заняли места в первых рядах возле трибуны, чтобы в случае попытки принесения присяги членами ВСЮ можно было заблокировать трибуну парламента.

Исходя из ситуации, председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отметил, что этот вопрос переносится.

Он предложил народным депутатам Украины обратиться в Конституционный Суд Украины с представлением по поводу выяснения сложившейся ситуации, в частности, с использованием нормы о том, что члены ВСЮ в течение двух месяцев со времени их назначения должны принести присягу члена ВСЮ.

Как сообщал УНИАН, 3 июня во время обсуждения в ВР вопроса о принесении присяги членами Высшего совета юстиции, в частности, председатель Комитета ВР по вопросам правосудия Сергей КИВАЛОВ высказал мнение, что допущение к присяге А.ВОЛКОВА и А.БОЙКО будет противоречить закону о ВСЮ, которым предусмотрено, что члены ВСЮ должны принести присягу в течение двух месяцев после назначения.

Он отметил, что А.ВОЛКОВ был назначен 7 декабря 2007 года, а А.БОЙКО - 21 декабря 2005 года съездом представителей высших юридических учебных заведений и научных учреждений.

В ответ председатель Верховного суда Украины Василий ОНОПЕНКО отметил, что сроки действительно истекли, в частности у А.ВОЛКОВА, но в этом его вины нет, поскольку он не отвечает за то, что парламент не работал в нормальном режиме и этот вопрос не вносился на рассмотрение ВР.

По его словам, в ситуации с А.БОЙКО речь шла о судебном деле, завершившимся в мае решением Высшего административного суда, который восстановил А.БОЙКО в должности.