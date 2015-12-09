Яценюк отреагировал на разрешение Госдумы не выполнять решения ЕСПЧ: есть альтернативные юрисдикции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк на правительственном заседании.

"Сегодня РФ приняла решение о фактическом отказе от исполнения решений ЕСПЧ. Такое решение имеет четкую мотивацию", - сказал он.

Яценюк напомнил, что Украина подала несколько исков против РФ "за незаконную аннексию Крыма и на возмещение триллионных убытков от этого".

"РФ осознает, что она проиграет этот суд, но это не остановит нас от исполнения судебного решения ЕСПЧ в других юрисдикциях и других странах", - подчеркнул глава правительства.

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Как сообщалось, сегодня Совет Федерации одобрил закон, позволяющий Конституционному суду РФ определять, исполнять ли решение Европейского суда по правам человека, вынесенные по жалобам против России.

Согласно закону, КС при принятии определения по такому решению руководствуется принципом верховенства Конституции РФ.

Как сказано в пояснительной записке, закон предусматривает два способа решения КС РФ таких дел. Подчеркивается, что орган, который защищает интересы России по поданным против нее искам в международных судах, имеет право обратиться в КС с запросом о возможности исполнения решения по такому иску. Запрос может быть направлен только в случае, если федеральный орган установит, что решение суда основывается на положениях международного договора в толковании, которое, вероятно, приводит к их расхождению с Конституцией РФ.

Также отмечается, что такие дела КС сможет разрешать без слушаний - если признает, что вопрос может быть решен на основании правовых позиций из его прежних постановлений.