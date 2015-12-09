В РФ разрешили не выполнять решения Европейского суда по правам человека

Госдума РФ поддержала сегодня закон, признающий верховенство Конституции РФ над решениями международных судов.

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Об этом сообщают "РИА Новости".

Как сказано в пояснительной записке, документ разработан во исполнение решения КС от 14 июля, в котором тот постановил, что будет решать вопрос об исполнении постановлений Европейского суда по правам человека по каждому делу индивидуально — и решения ЕСПЧ будут подлежать исполнению только с учетом признания верховенства Конституции России.

Закон предусматривает два способа разрешения КС РФ таких дел. Подчеркивается, что орган, защищающий интересы России по поданным против нее искам в международных судах, вправе обратиться в КС с запросом о возможности исполнения решения по такому иску. Запрос может быть направлен только, если федеральный орган установит, что решение суда основано на положениях международного договора в истолковании, предположительно приводящем к их расхождению с Конституцией РФ.

Подчеркивается, что такие дела КС сможет разрешать без слушаний — если сочтет, что вопрос может быть разрешен на основании правовых позиций из его прежних постановлений.

Один из авторов документа Андрей Клишас сообщил, что принятие закона обяжет правительство РФ более ответственно подходить к исполнению решений международных судов.