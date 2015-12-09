Яценюк: У нас есть только один путь - путь единства, продвижения вперед и ответственности перед нашей страной

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Как отмечается в сообщении, он обратился к президенту Украины Петра Порошенко, отметив его роль "как национального арбитра в проведении переговоров и медиации по поводу новой финансовой и налоговой политики страны».

«И я убежден, что с таким подходом мы не просто найдем компромисс, а мы для страны введем новую налоговую реформу, мы для украинского бизнеса введем дополнительные стимулы создавать рабочие места и соответственно платить налоги. И что бюджет 2016 года будет сбалансирован, и мы сможем обеспечить все расходы, как на национальную безопасность и оборону, так и социальные расходы. И сможем сбалансировать его таким образом, что этот бюджет будет соответствовать самым высоким стандартам финансовой стабильности Украины», - сказал глава правительства.

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Он сообщил, что Правительство предложило после ряда консультаций с народными депутатами Украины «взять базовые и ключевые моменты, которые необходимо ввести в Налоговом кодексе, начиная с вопроса прозрачности возмещения налога на добавленную стоимость и заканчивая демилитаризацией и ликвидацией налоговой милиции».

«Это ответственные политические решения. И мы ценим позицию народных депутатов и Комитета и готовы дальше продолжать этот диалог», - добавил он.

Яценюк поддержал предложение о введении новых ставок налогов с 1 января, а введение в целом новой редакции Налогового кодекса с 1 апреля.

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Он призвал «к концу текущего года продемонстрировать, что мы все-таки способны делать общий успех», подчеркивается в сообщении.