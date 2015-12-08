Порошенко инициирует ускорение налоговой реформы: поэтапное снижение ставок и радикальное сокращение ЕСВ

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Открывая обсуждение налоговой реформы на 16-м заседании Национального совета реформ, глава государства отметил, что, несмотря на то, что налоговые и бюджетно-финансовые вопросы не являются сферой ответственности президента, в условиях временного цейтнота и вызовов национальной безопасности он вынужден сегодня вынести вопрос о налоговой реформе на обсуждение Нацсовета реформ.

Порошенко решил выступить модератором дискуссии, развернувшейся вокруг концепций реформирования Министерства финансов и депутатов.

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Президент подчеркнул, что речь идет не только о необходимости принятия государственного бюджета, поскольку необходимо финансировать расходы, включая оборону. «Речь идет о том, что принятие бюджета и изменений в налоговое законодательство является условием для получения финансирования от Международного валютного фонда. На сегодняшний день финансирование МВФ является одним из ключевых условий обеспечения финансовой стабильности государства», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства выразил уверенность в том, что компромисс между двумя подходами будет найден и оформлен в соответствующий законопроект. Президент также отметил необходимость максимально ускорить рассмотрение этого законопроекта в парламенте.

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По словам главы государства, в целом изменения в налоговое законодательство должны отвечать трем требованиям. Они должны стимулировать развитие экономики: «Ставки налогов, администрирование, прозрачность имеют существенно повлиять на инвестиционный климат».

Они должны способствовать существенному сокращению налоговой нагрузки на бизнес, упрощению администрирования, обеспечению прозрачности, в том числе и для раскрытия «серых» секторов экономики, где до этого вообще не было учета, отметил президент.

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Наконец, налоговые изменения не должны обернуться потерями для бюджета.

«Это можно обеспечить только нашей общей объединенной работой», - заявил глава государства.

Президент сообщил, что в последние дни было немало дискуссий с премьер-министром, министром финансов, народными депутатами, отдельными министрами. «Часть, посвященную администрированию, предлагается принять с учетом компромиссных предложений наработанных в Министерстве финансов, так и тех, которые были наработаны в налоговом комитете, а также другими народными депутатами. Уверен, что здесь возможно объединение подходов», - сказал Порошенко.

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Налог на прибыль предприятий и НДФЛ, вопреки предыдущим намерениям, увеличиваться не будут. «Ключевая позиция, что мы не делаем повышение налогового давления - ни на гражданина, ни на бизнес», - заявил президент.

«Очень важно, чтобы эта философия распространялась на несколько лет. Если мы ставим 18 процентов налог на прибыль предприятий и НДФЛ на 2016 год, чтобы мы сейчас зафиксировали, что 2017 год ставка будет еще уменьшена на один процент, а на 2018 определили ориентир, по которому мы должны достичь максимум 20-процентного нагрузки на фонд заработной платы - примерно 10 процентов НДФЛ и 10% - ЕСВ», - выразил мнение глава государства.

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Президент подчеркнул, что в условиях войны очень трудно найти страну, которая бы снижала налоги. «Мы четко сейчас определяем нашу стратегию, и подчеркиваю, что нам в любом случае это надо сделать. Это - революционный шаг, но мы утвердили стратегию несколько-этапного, но быстрого и радикального сокращения единого социального взноса, включая то, что мы должны сделать с 1 января», - заявил Порошенко.

Также глава государства предложил рассмотреть возможность ввести ставки с 1 января, дать бизнесу 3 месяца на ознакомление с инновациями, с тем, чтобы с 1 апреля налоговые изменения ввести в действие, подчеркивается в сообщении.