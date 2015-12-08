Трехсторонние консультации Украины, России и Еврокомиссии относительно ЗСТ между Украиной и ЕС могут состояться до конца года - источник
Трехсторонние консультации Украины, России и Европейской комиссии относительно применения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом на уровне министров могут состояться до конца этого года.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН во вторник в Брюсселе сообщил источник в Европейской комиссии по результатам трехсторонних консультаций на техническом уровне.
По его словам, консультации продолжались целый день и прошли в конструктивном русле, был достигнут некоторый прогресс.
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"Эксперты обсудили практические пути решения проблем, поднятых Россией, в частности, в таких сферах: таможенное сотрудничество, технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные меры, а также дополнительные проблемы, связанные с энергетикой и инвестициями, которые, однако, не относятся к реализации углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, а следовательно, не является частью согласованного мандата", - детализировал источник.
Ранее УНИАН сообщал, что Украина не будет принимать предложения Российской Федерации об отсрочке введения фитосанитарных и технических стандартов Европейского Союза в нашей стране и выполнит все свои обязательства в рамках ранее принятых решений о Зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.