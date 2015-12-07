Борьба с коррупцией: еврокомиссар Хан назвал приоритетную задачу для Украины

Об этом он заявил в понедельник в Брюсселе на пресс-конференции по завершении заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, передает собственный корреспондент УНИАН.

«Мы видим улучшение экономического климата и надеемся, что в дальнейшем это привлечет будущих инвесторов. Поэтому борьба с коррупцией была, есть и остается сверху в нашем общем списке приоритетов, когда речь идет об улучшении ситуации в стране», - сказал еврокомиссар.

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В контексте временного применения с первого января 2016 года углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, Хан уверил, что Брюссель готов «обсуждать со всеми некоторые вопросы, связанные с выполнением».

«Я также хотел бы подчеркнуть, что Европейская Комиссия выделила 55 млн евро для того, чтобы поддержать малый бизнес, чтобы приспособиться к изменениям, которые связаны с этими новыми возможностями, чтобы они имели больше доступа к европейскому рынку. Европейские технические стандарты - это, как правило, международные стандарты. Доступ к европейскому рынку также означает доступ к глобальному рынку. Но это вызовы и возможности, которые мы должны поддержать», - добавил он.

Еврокомиссар также сообщил, что Брюссель будет поддерживать и сельское хозяйство, «сферу, которая находится под атакой со стороны вашего восточного соседа». «Здесь также важно подчеркнуть, что мы предусмотрели переходные договоренности, в соответствии с которыми для конкретных товаров до 10 лет будут некоторые исключения, которые позволят сельскохозяйственным производителям Украины иметь лучший доступ к европейскому рынку», - подчеркнул Хан.

По его словам, Украине необходима реформа государственного управления, которую ЕС «полностью поддерживает».

«Нужен стратегический подход, который будет сопровождаться необходимыми законодательными рамками. И я надеюсь, что это законодательство будет принято украинским парламентом для того, чтобы получить необходимые условия», - добавил еврокомиссар.