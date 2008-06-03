Ющенко будет очаровывать Меркель, потому что у него есть цель

Визит Федерального канцлера ФРГ Ангелы МЕРКЕЛЬ в Украину запланирован на 21 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ.

Он назвал очень важным для Украины визит канцлера ФРГ.

А.ЧАЛЫЙ напомнил, что для нашего государства позиция Германии относительно присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО является очень осторожной.

А.ЧАЛЫЙ отметил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет пытаться убедить А.МЕРКЕЛЬ смягчить свою позицию и способствовать присоединению Украины к ПДЧ.

Отвечая на вопрос журналистов, готов ли В.ЮЩЕНКО «очаровать МЕРКЕЛЬ», А.ЧАЛЫЙ отметил, что Президент Украины верен своим приоритетам и целям во внешней политике. «И если для этого нужно кого-то очаровать, он будет пытаться это сделать», - сказал он.

Кроме того, А.ЧАЛЫЙ отметил, что для Украины являются важными и двусторонние отношения с Германией, потому этому вопросу во время визита А.МЕРКЕЛЬ также будет уделяться не меньше внимания.

В то же время он сообщил, что анонсированный ранее на июль визит в Украину Президента Фракции Николя САРКОЗИ перенесен на 2009 год. А.ЧАЛЫЙ отметил, что Франция во втором полугодии будет председательствовать в ЕС, и в это время президенту этой страны будет трудно осуществлять официальные визиты. Более того, сегодня встречи между В.ЮЩЕНКО и Н.САРКОЗИ имеют достаточно интенсивный характер, включая их будущую встречу на саммите Украина-ЕС, который будет проходить во Фракции в сентябре этого года.

А.ЧАЛЫЙ также отметил, что сегодня Франция занимает четкую и позитивную для Украины позицию относительно ее евроатлантических устремлений.

Как сообщал УНИАН, 2-4 апреля в Бухаресте состоялся 59-й Саммит НАТО. На нем Совет НАТО принял решение отложить до декабря присоединение Украины и Грузии к Плану действий относительно членства в НАТО. Среди стран, которые отказались поддержать присоединение этих государств к ПДЧ, были Германия и Франция.

20 мая Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Райнхард ШЕФЕРС в интервью газете “День” заявил, что сейчас не время решать вопрос о присоединении Украины к Плану действий относительно членства в НАТО с последующим предоставлением ей статуса кандидата на вступление в Альянс.