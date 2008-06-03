Тимошенко видит в политикуме консенсус только в противостоянии Кабмину

Премьер-министр Украины, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что на сегодняшний день в украинском политикуме нет необходимого консенсуса для перехода страны на парламентскую форму правления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в интервью журналистам.

При этом премьер отметила, что останется приверженцем парламентской формы правления в Украине, а также независимой работы судов, усиления полномочий местных органов власти.

“Много вещей, которые необходимо сделать Конституцией, в том числе и тех, которые нужны для настоящих реформ. Но так как я вижу, на сегодняшний день в политикуме есть консенсус только в противостоянии правительству, а консенсуса для настоящих реформ, я думаю, надо будет еще очень тяжело добиваться”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.