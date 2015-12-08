США и ЕС будут давить на Россию и не снимут санкций до выполнения Минских соглашений - Байден

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-президент США Джозеф Байден сегодня во время выступления в Верховной Раде Украины.

«США и Европа будут продолжать оказывать давление, пока Москва не выполнит свои обязательства в рамках Минских соглашений. Хотя и достигнут некоторый прогресс в деэскалации насилия – нельзя снимать санкции до тех пор, пока Россия не выполнит все свои обязательства», - заявил Байден.

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По его словам, РФ продолжает перебрасывать свои войска на Донбасс.

«Россия продолжает перебрасывать свои войска, своих бандитов, наемников из-за границы», - заявил он, добавив, что «российские танки, ракеты - все это наполняет Донбасс».

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